СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда", убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и... РИА Новости, 28.10.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости.
Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда", убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и случайно оказавшиеся на месте перестрелки люди, сообщил новостной канал G1
.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро
, контролирующая ряд районов города.
"По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых", - отмечает СМИ.
Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
"В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу... (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей..., женщина в спортзале также была ранена, и... был ранен ещё один мужчина", - отметило СМИ.