СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.

"В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу... (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей..., женщина в спортзале также была ранена, и... был ранен ещё один мужчина", - отметило СМИ.