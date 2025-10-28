Рейтинг@Mail.ru
СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 28.10.2025
15:50 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/rio-2051224447.html
СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро
СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

G1: 4 человека погибли при столкновении полиции и банды в фавелах в Рио

© MAURO PIMENTELСотрудник полиции у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро
Сотрудник полиции у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© MAURO PIMENTEL
Сотрудник полиции у одного из входов в фавелу во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда", убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и случайно оказавшиеся на месте перестрелки люди, сообщил новостной канал G1.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов города.
"По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых", - отмечает СМИ.
Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
"В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу... (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей..., женщина в спортзале также была ранена, и... был ранен ещё один мужчина", - отметило СМИ.
Вид на фавелу в бразильском городе Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Заблудившегося аргентинского туриста обстреляли в фавеле Рио-де-Жанейро
13 декабря 2024, 00:42
 
