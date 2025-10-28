Рейтинг@Mail.ru
Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО - РИА Новости, 28.10.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:51 28.10.2025
Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО
Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО
Более 530 рейсов выполнено в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный период с марта по октябрь, сообщил... РИА Новости, 28.10.2025
Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО

Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО в пожароопасный период

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыАвиакомпания "Волга-Днепр"
Авиакомпания Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Авиакомпания "Волга-Днепр". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 530 рейсов выполнено в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) в пожароопасный период с марта по октябрь, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В этом году было выполнено более 530 рейсов, благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить 726 очагов возгораний", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы проводились на территории Москвы и восьми областей - Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. Общая протяженность 15 маршрутов составляла более 8 тысяч километров.
"В Москве в пожароопасный период был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводили усиленное патрулирование. Комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники. Природных пожаров на территории Москвы не допущено", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
