Руководитель танцевальной группы рассказала о погибших в Ревде девочках
15:50 28.10.2025 (обновлено: 16:14 28.10.2025)
Руководитель танцевальной группы рассказала о погибших в Ревде девочках
Руководитель танцевальной группы рассказала о погибших в Ревде девочках
Руководитель танцевального коллектива "Rадуга" Мария Асоцкая рассказала РИА Новости, что девочки, погибшие в ДТП в свердловской Ревде, были трудолюбивыми, а в... РИА Новости, 28.10.2025
ревда, чехов, валерий горелых
Ревда, Чехов, Валерий Горелых
Руководитель танцевальной группы рассказала о погибших в Ревде девочках

Асоцкая: погибшие в ДТП в Ревде девочки были трудолюбивыми, никогда не унывали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Руководитель танцевального коллектива "Rадуга" Мария Асоцкая рассказала РИА Новости, что девочки, погибшие в ДТП в свердловской Ревде, были трудолюбивыми, а в тот роковой вечер они пошли купить в магазине вкусностей.
"Девчонки у нас танцевали все трое. Девочки замечательные, трудолюбивые, никогда не унывали, и столько энергии в них было. К. и А. – сестры, а Л. – подружка, К. и Л. (ребенок, который в реанимации – ред.) занимались в одной группе, а А. вот только пошла в первый класс", – сказала Асоцкая.
Она вспоминает, что в минувшую пятницу было последнее занятие с девочками перед каникулами. "У них мама прекрасная, и они такие солнечные – это тоже заслуга мамы. К. три года ходила в коллектив, никогда не было такого, что она была чем-то недовольна", – отметила собеседница агентства.
Руководитель коллектива подчеркнула, что девочки росли яркими звездами, их часто хвалили на фестивалях. Она также пожелала здоровья Л., пострадавшей в аварии.
"А. шесть лет, ей 12 ноября должно было исполниться семь, К. – девять, а Л. будет одиннадцать... Они просто хорошо дружат, ходили в гости, Л. пришла к К., недели полторы назад она приболела и не ходила на репетиции, а потом пришла, а мы учили новый танец, и она говорит, что ее подружка всему научит. Наверное, я так предполагаю, что они могли репетировать танец. Они пошли за вкусняшками в магазин, я часто их видела на том перекрестке, они живут на этой улице", – добавила Асоцкая.
В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед "зеброй". После наезда на детей автомобиль продолжил движение и въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли РИА Новости в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, девочки, которых задавила легковушка, – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый, его госпитализировали.
Во вторник пресс-служба Ревдинской городской больницы, где находится пострадавшая в аварии девочка, сообщала агентству, что ребенок в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ и получает необходимое лечение в реанимации.
После ЧП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Ревда Чехов Валерий Горелых
 
 
