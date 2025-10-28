Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из столичного судебного участка.

В участке журналистам пояснили, что в судебном заседании могут присутствовать только стороны и их представители.

Во вторник суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.