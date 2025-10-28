https://ria.ru/20251028/razvod-2051199856.html
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 28.10.2025
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_d10f11ed1e2074dab756b219c91daa2e.jpg
https://ria.ru/20250708/razvod-2027844072.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_767cbdbc97e97289e46c194b21a8fc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, общество, россия
Шоубиз, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова, Общество, Россия
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
Суд рассмотрит иск о расторжении брака Самойловой и Джигана в закрытом режиме
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из столичного судебного участка.
В участке журналистам пояснили, что в судебном заседании могут присутствовать только стороны и их представители.
Во вторник суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей.