Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
14:27 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/razvod-2051199856.html
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме - РИА Новости, 28.10.2025
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме
Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:27:00+03:00
2025-10-28T14:27:00+03:00
Заседания по иску о разводе Джигана и Самойловой пройдут в закрытом режиме

Суд рассмотрит иск о расторжении брака Самойловой и Джигана в закрытом режиме

Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Судебные заседания по иску о расторжении брака между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой пройдут в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из столичного судебного участка.
В участке журналистам пояснили, что в судебном заседании могут присутствовать только стороны и их представители.
Во вторник суд проводит беседу по иску, на данной стадии обычно решаются формальные вопросы, рассмотрение иска по существу назначается уже после беседы.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей.
