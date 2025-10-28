Путин отметил важную роль Дома русского зарубежья

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дом русского зарубежья помогает укреплять дружеские контакты с соотечественниками по всему миру, продвигать традиционные ценности российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно нести свою миссию по сохранению исторической памяти, по созданию единого культурного и исторического пространства нашего народа", - подчеркнул он.