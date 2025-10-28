Путин отметил важную роль Дома русского зарубежья

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дом русского зарубежья помогает укреплять дружеские контакты с соотечественниками по всему миру, продвигать традиционные ценности российского общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России во вторник направил поздравительную телеграмму в честь 30-летия Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Россия отстаивает свой взгляд на традиционные ценности, заявил Путин
17 октября, 20:28
"Важно, что в стенах дома ведется большая выставочная и издательская деятельность. Работает киностудия, реализуются многоплановые исследовательские проекты по изучению творческого наследия русского зарубежья. Все это помогает укреплению дружеских контактов с соотечественниками на всех континентах, продвижению традиционных ценностей российского общества, русского языка и литературы. И, конечно, способствует развитию международного гуманитарного партнерства", - отметил глава государства, его поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Президент отметил роль специалистов центра и вдовы писателя, Натальи Солженицыной в подвижнической работе, в том числе в возвращении в Россию архивных документов и произведений искусства, которые принадлежали соотечественникам.
"Благодаря огромной подвижнической работе его коллектива во главе с Натальей Дмитриевной Солженицыной, наших друзей из разных стран мира, при поддержке московских властей, музейное собрание и библиотечные фонды дома постоянно пополняются. В том числе за счет возвращенных в Россию книг и периодических изданий русской миграции, редких архивных документов и фотографий, произведений искусства и личных вещей выдающихся соотечественников, которые по разным причинам оказались вне Родины, но и сохранили с ней глубокую духовную связь", - добавил Путин, пожелав центру успехов.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно нести свою миссию по сохранению исторической памяти, по созданию единого культурного и исторического пространства нашего народа", - подчеркнул он.