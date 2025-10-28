Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил поддержку бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/putin-2051198156.html
Путин отметил поддержку бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя
Путин отметил поддержку бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя - РИА Новости, 28.10.2025
Путин отметил поддержку бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя
Президент России Владимир Путин отметил помощь бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:23:00+03:00
2025-10-28T14:23:00+03:00
новый уренгой
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
газпром
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251028/putin-2051186460.html
новый уренгой
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый уренгой, россия, владимир путин, дмитрий артюхов, газпром, политика
Новый Уренгой, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Газпром, Политика
Путин отметил поддержку бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя

Путин отметил помощь бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил помощь бизнеса в благоустройстве Нового Уренгоя.
Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Губернатор, в частности, доложил президенту о состоявшемся в сентябре праздновании 50-летия Нового Уренгоя, отметив, что город преобразился, и в нем появилось большое количество новых объектов.
"Компании помогают", - прокомментировал глава государства.
Артюхов подтвердил поддержку со стороны компаний, отдельно отметив усилия "Газпрома" в этой работе.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Путин спросил главу Ямала, тает ли вечная мерзлота
Вчера, 13:59
 
Новый УренгойРоссияВладимир ПутинДмитрий АртюховГазпромПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала