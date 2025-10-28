https://ria.ru/20251028/putin-2051188116.html
Путин поручил главе ЯНАО уделить внимание качеству питьевой воды в регионе
Путин поручил главе ЯНАО уделить внимание качеству питьевой воды в регионе - РИА Новости, 28.10.2025
Путин поручил главе ЯНАО уделить внимание качеству питьевой воды в регионе
Президент РФ Владимир Путин поручил главе ЯНАО Дмитрию Артюхову уделить особое внимание качеству питьевой воды, отметив, что это проблема региона. РИА Новости, 28.10.2025
россия
Путин поручил главе ЯНАО уделить внимание качеству питьевой воды в регионе
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе ЯНАО Дмитрию Артюхову уделить особое внимание качеству питьевой воды, отметив, что это проблема региона.
Путин
во вторник провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым
. Губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.
"Чтобы о здоровье людей позаботиться, нужно, конечно, уделить особое внимание качеству питьевой воды. Это проблема региона, вы знаете", - сказал Путин на встрече.