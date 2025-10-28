https://ria.ru/20251028/putin-2051179992.html
Путин принял с докладом губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Путин принял с докладом губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 28.10.2025
Путин принял с докладом губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:48:00+03:00
2025-10-28T13:48:00+03:00
2025-10-28T13:58:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051185024_0:74:3072:1801_1920x0_80_0_0_509811b6ee63d8750b7e78a160a132f2.jpg
https://ria.ru/20250901/rabota-2038727543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051185024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03f3c76a60d43360a6759ed1351c03c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий артюхов
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов
Путин принял с докладом губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Путин принял с докладом губернатора ЯНАО Артюхова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
Ранее о планах Путина принять с докладом Артюхова сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Предыдущая встреча главы государства и губернатора прошла весной 2023 года. Тогда обсуждались, в частности, социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта.