В Кремле рассказали о встрече Путина и главы МИД КНДР
12:28 28.10.2025
В Кремле рассказали о встрече Путина и главы МИД КНДР
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи на встрече в Кремле обсуждали вопросы, связанные с планами по дальнейшем укреплению... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
кндр (северная корея)
дмитрий песков
владимир путин
чхве сон хи
в мире, россия, кндр (северная корея), дмитрий песков, владимир путин, чхве сон хи
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков, Владимир Путин, Чхве Сон Хи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи на встрече в Кремле обсуждали вопросы, связанные с планами по дальнейшем укреплению сотрудничества стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждались, собственно, все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества с Корейской Народно-Демократической Республикой", - сказал Песков журналистам.
Лавров об отношениях России и КНДР в последние месяцы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран
27 октября, 11:49
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЧхве Сон Хи
 
 
