Путин во вторник примет губернатора Ямала
12:26 28.10.2025 (обновлено: 13:34 28.10.2025)
Путин во вторник примет губернатора Ямала
Путин во вторник примет губернатора Ямала
Президент России Владимир Путин во вторник примет губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:26:00+03:00
2025-10-28T13:34:00+03:00
РИА Новости
Ольга Фомченкова
Новости
Путин во вторник примет губернатора Ямала

Путин проведет встречу с губернатором ЯНАО Артюховым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжит заниматься президент региональной тематикой. В частности, будет у него с докладом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов", - сказал Песков журналистам.
Также у Путина запланированы внутренние встречи, беседы и совещания, сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Традиционно президент много работает, что называется, "на пульте". То есть это такие селекторные звонки. Президент имеет возможность на звонок выводить сразу несколько министров, несколько вице-премьеров, что он делает практически в ежедневном режиме. Такая работа продолжается", - добавил Песков.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на третье место по рождаемости в стране
16 октября, 10:13
 
