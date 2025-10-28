https://ria.ru/20251028/putin-2051140153.html
Путин во вторник примет губернатора Ямала
Президент России Владимир Путин во вторник примет губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
