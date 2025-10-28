Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
10:10 28.10.2025 (обновлено: 16:13 28.10.2025)
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина
В Британии сделали заявление после предупреждения Путина

Daily Mail: Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявлением о "Буревестнике" серьезно предупредил Запад, пишет Daily Mail.

"Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами "самого высокого уровня" в мире.." — говорится в публикации.
В статье особое внимание уделили тому, что эта ракета способна летать значительно дольше других ракет и противостоять всем существующим западным системам обороны.

В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
