Губернатор ЯНАО рассказал Путину о проблеме качества питьевой воды

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что проблема качества питьевой воды сохраняется в основном в небольших поселках региона, но в ближайшие годы будет решена.