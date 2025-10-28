https://ria.ru/20251028/primore-2051090934.html
Участники СВО получат преимущество в программе "1000 дворов" в Приморье
Участники СВО получат преимущество в программе "1000 дворов" в Приморье
Участники СВО получат преимущество в программе "1000 дворов" в Приморье
Глава Приморья Олег Кожемяко поручил ввести новую преференцию для участников СВО с инвалидностью, теперь они будут получать преимущество при отборе на участие в РИА Новости, 28.10.2025
Участники СВО получат преимущество в программе "1000 дворов" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко поручил ввести новую преференцию для участников СВО с инвалидностью, теперь они будут получать преимущество при отборе на участие в программе благоустройства территорий "1000 дворов", сообщает правительство Приморья.
Такую инициативу предложил житель Владивостока Алексей Осипов
на приеме граждан у губернатора.
"Получили ваше обращение о включении категории "участники СВО – инвалиды" в порядок отбора по программе "1000 дворов". Предложение хорошее. Нужно направить его в муниципалитеты. Они получают непосредственно денежные средства через наши министерства и далее распределяют их", – приводятся слова Кожемяко
.
Глава региона отметил, что новую преференцию сначала введут во Владивостоке, далее полученный опыт распространят на весь регион.
Мэр Владивостока Константин Шестаков
предложил механизм предоставления такого преимущества. Максимальная сумма, которую может набрать заявка на программу благоустройства – 150 баллов, и 30 баллов будут давать дополнительно домам, где есть собственники, получившие ранение на СВО. Эту схему можно распространить и на территориальное общественное самоуправление (ТОС), добавил мэр.
Шестаков отметил, что эту преференцию можно использовать уже в 2026 году. Кожемяко поддержал предложение о сроках, отметив, что нужно уделять особое внимание оборудованию дворов средствами для маломобильных людей.
Ранее власти Приморья сообщали, что программа благоустройства "1000 дворов" вновь будет работать в районах края после годового перерыва. На нее в региональном бюджете предусмотрят 600 миллионов рублей.