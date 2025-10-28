Рейтинг@Mail.ru
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
07:10 28.10.2025
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией
Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Москву, который, возможно, состоится в начале 2026 года, планирует пересмотреть ряд... РИА Новости, 28.10.2025
экономика, россия, мозамбик, москва
Экономика, Россия, Мозамбик, Москва
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией

Президент Мозамбика Шапу планирует пересмотреть ряд соглашений с РФ

Президент Мозамбика Даниэль Шапу
Президент Мозамбика Даниэль Шапу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Carlos Uqueio
Президент Мозамбика Даниэль Шапу . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Москву, который, возможно, состоится в начале 2026 года, планирует пересмотреть ряд инструментов и соглашений между странами с фокусом на экономику.
«
"В ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд юридических инструментов и соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны в эти годы, и оценим, на каком уровне они будут применяться", - сказал Шапу.
В начале октября в посольстве РФ в Мозамбике сообщили РИА Новости, что Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, отметив, что проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны. На вопрос о статусе этого договора президент сообщил, что "в рамках дружественных отношений мы работаем над внедрением нескольких соглашений".
При этом он не уточнил, будет ли оно иметь целью, в первую очередь, упрощение деловых поездок или стимулирование туризма.
"Мы нацелены на экономическое развитие, что также включает в себя социальное развитие и образование. Мозамбик и Россия долгие годы сотрудничали в плане обучения, в образовательном секторе страны работают российские специалисты, многие мозамбикцы продолжают обучаться в России. Но наш фокус – на экономическом сотрудничестве", - сказал президент.
Россия предложила Мозамбику подписать соглашение о безвизе
