Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией
Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Москву, который, возможно, состоится в начале 2026 года, планирует пересмотреть ряд... РИА Новости, 28.10.2025
экономика, россия, мозамбик, москва
Экономика, Россия, Мозамбик, Москва
ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Москву, который, возможно, состоится в начале 2026 года, планирует пересмотреть ряд инструментов и соглашений между странами с фокусом на экономику.
«
"В ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд юридических инструментов и соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны в эти годы, и оценим, на каком уровне они будут применяться", - сказал Шапу.
В начале октября в посольстве РФ
в Мозамбике
сообщили РИА Новости, что Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, отметив, что проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны. На вопрос о статусе этого договора президент сообщил, что "в рамках дружественных отношений мы работаем над внедрением нескольких соглашений".
При этом он не уточнил, будет ли оно иметь целью, в первую очередь, упрощение деловых поездок или стимулирование туризма.
"Мы нацелены на экономическое развитие, что также включает в себя социальное развитие и образование. Мозамбик и Россия долгие годы сотрудничали в плане обучения, в образовательном секторе страны работают российские специалисты, многие мозамбикцы продолжают обучаться в России. Но наш фокус – на экономическом сотрудничестве", - сказал президент.