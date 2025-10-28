Президент Мозамбика планирует пересмотреть несколько соглашений с Россией

ЖЕНЕВА, 28 окт – РИА Новости. Президент Мозамбика Даниэль Шапу сообщил РИА Новости, что в ходе визита в Москву, который, возможно, состоится в начале 2026 года, планирует пересмотреть ряд инструментов и соглашений между странами с фокусом на экономику.

« "В ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд юридических инструментов и соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны в эти годы, и оценим, на каком уровне они будут применяться", - сказал Шапу.

В начале октября в посольстве РФ Мозамбике сообщили РИА Новости, что Россия предложила Мозамбику подписать двусторонее соглашение об отмене виз, отметив, что проект находится на рассмотрении мозамбикской стороны. На вопрос о статусе этого договора президент сообщил, что "в рамках дружественных отношений мы работаем над внедрением нескольких соглашений".

При этом он не уточнил, будет ли оно иметь целью, в первую очередь, упрощение деловых поездок или стимулирование туризма.