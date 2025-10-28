https://ria.ru/20251028/povestka-2051231762.html
Лавров и советник президента Словакии обсудили международную повестку
Лавров и советник президента Словакии обсудили международную повестку - РИА Новости, 28.10.2025
Лавров и советник президента Словакии обсудили международную повестку
Глава МИД России Сергей Лавров и главный советник президента Словакии по международным делам Ян Кубиш обсудили международную повестку дня, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:17:00+03:00
2025-10-28T16:17:00+03:00
2025-10-28T16:17:00+03:00
в мире
россия
словакия
сергей лавров
ян кубиш
россия
словакия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и главный советник президента Словакии по международным делам Ян Кубиш обсудили международную повестку дня, сообщил во вторник МИД РФ.
"В ходе беседы отмечена важность поддержания двусторонних контактов и развития взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах, межпарламентского диалога. Проведен обмен мнениями по вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Встреча прошла на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.