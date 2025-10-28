Рейтинг@Mail.ru
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/posolstvo-2051302753.html
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы - РИА Новости, 28.10.2025
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы
Угрозы главы бельгийского министерства обороны Тео Франкена "стереть Москву с карты мира" совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:52:00+03:00
2025-10-28T18:52:00+03:00
в мире
россия
бельгия
москва
тео франкен
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048361468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9ecbc27f8c429d66ba96c168d18adad.jpg
https://ria.ru/20251024/belgija-2050492287.html
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050491392.html
https://ria.ru/20251024/belgiya-2050309081.html
россия
бельгия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048361468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9822a3c81f5bcb7c442adfbcb136cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, москва, тео франкен, нато, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Москва, Тео Франкен, НАТО, Евросоюз
Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы

Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира ненормальными

© AP Photo / Omar HavanaТео Франкен (слева)
Тео Франкен (слева) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Тео Франкен (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Угрозы главы бельгийского министерства обороны Тео Франкена "стереть Москву с карты мира" совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну, говорится в заявлении посольства РФ в Бельгии, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Российское посольство в Бельгии отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen от 27 октября с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России
24 октября, 21:54
"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов" с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", - сказано в заявлении.
Как подчеркнули в посольстве, "европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну".
"Разоткровенничавшись, Т. Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку "давно бы потерпела поражение", а весь коллективный Запад. Но и этого мало бельгийскому "министру войны". Будь на то его воля, он бы отправил "сотни тысяч европейских солдат", чтобы "поставить Россию на колени". Т. Франкен грезит и об экономическом удушении нашей страны. Ему даже привиделось, будто за последние сто лет Западу уже трижды удалось столкнуть Россию в пучину экономических проблем", - добавили в посольстве.
В диппредставительстве РФ считают, что министру обороны Бельгии "приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков".
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39
В сентябре посольство РФ заявило, что руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран - членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии ответил на критику из-за его хода против Украины
24 октября, 12:27
 
В миреРоссияБельгияМоскваТео ФранкенНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала