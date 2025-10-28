Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Угрозы главы бельгийского министерства обороны Тео Франкена "стереть Москву с карты мира" совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну, говорится в заявлении посольства РФ в Бельгии, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
В Бельгии оценили последствия возможного использование активов ЦБ России
24 октября, 21:54
"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов" с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", - сказано в заявлении.
Как подчеркнули в посольстве, "европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну".
"Разоткровенничавшись, Т. Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку "давно бы потерпела поражение", а весь коллективный Запад. Но и этого мало бельгийскому "министру войны". Будь на то его воля, он бы отправил "сотни тысяч европейских солдат", чтобы "поставить Россию на колени". Т. Франкен грезит и об экономическом удушении нашей страны. Ему даже привиделось, будто за последние сто лет Западу уже трижды удалось столкнуть Россию в пучину экономических проблем", - добавили в посольстве.
В диппредставительстве РФ считают, что министру обороны Бельгии "приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков".
В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов
24 октября, 21:39
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Премьер Бельгии ответил на критику из-за его хода против Украины
24 октября, 12:27