Посольство России осудило угрозы главы Минобороны Бельгии в сторону Москвы

"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских "ястребов" с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", - сказано в заявлении.