https://ria.ru/20251028/popov-2051214537.html
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков - РИА Новости, 28.10.2025
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:57:00+03:00
2025-10-28T14:57:00+03:00
2025-10-28T14:57:00+03:00
павел попов (генерал)
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0729a7d08e4daef38a11e3f20d2d097.jpg
https://ria.ru/20250919/delo-2042899686.html
https://ria.ru/20251028/japonija-2051092087.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9462c6c3a5a61e48251a4d4e4c6aae51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел попов (генерал), министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Павел Попов (генерал), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается в суде при помощи ходунков
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Во вторник суд проводит в закрытом режиме предварительное слушание по делу.
Ранее о серьезных проблемах Попова
со здоровьем РИА Новости сообщал его адвокат Денис Сагач. В сентябре он рассказал, что его подзащитного перевели из столичной больницы в тюремную несмотря на "тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций".
Адвокат отмечал, что Попову необходимо проведение МРТ, КТ и другие обследования, а также нужно решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции, что, по мнению защиты, в условиях тюремной больницы реализовать непросто.
Попов с мая находился одной из московских больниц, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.