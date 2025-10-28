Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

Во вторник суд проводит в закрытом режиме предварительное слушание по делу.

Ранее о серьезных проблемах Попова со здоровьем РИА Новости сообщал его адвокат Денис Сагач. В сентябре он рассказал, что его подзащитного перевели из столичной больницы в тюремную несмотря на "тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций".

Адвокат отмечал, что Попову необходимо проведение МРТ, КТ и другие обследования, а также нужно решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции, что, по мнению защиты, в условиях тюремной больницы реализовать непросто.

Попов с мая находился одной из московских больниц, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний.