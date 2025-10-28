Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
28.10.2025
14:57 28.10.2025
Экс-замглавы Минобороны Попов передвигается при помощи ходунков
Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости, 28.10.2025
павел попов (генерал), министерство обороны рф (минобороны рф)
Павел Попов (генерал), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов передвигается при помощи ходунков, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Во вторник суд проводит в закрытом режиме предварительное слушание по делу.
Ранее о серьезных проблемах Попова со здоровьем РИА Новости сообщал его адвокат Денис Сагач. В сентябре он рассказал, что его подзащитного перевели из столичной больницы в тюремную несмотря на "тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций".
Адвокат отмечал, что Попову необходимо проведение МРТ, КТ и другие обследования, а также нужно решить вопрос по дальнейшему применению установленной в позвоночник металлоконструкции, что, по мнению защиты, в условиях тюремной больницы реализовать непросто.
Попов с мая находился одной из московских больниц, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний.
Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
