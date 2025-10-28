Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он уточнил, что за время СВО бригадой командовали четыре комбрига, которых сняли с должности по различным причинам.