Рейтинг@Mail.ru
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 28.10.2025 (обновлено: 22:28 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/polsha-2051334339.html
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник
Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:49:00+03:00
2025-10-28T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
https://ria.ru/20251028/karty-2051248339.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник

Подполковник ВСУ Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Примечательно, что излишняя активность Лисецкого в соцсетях закономерно привела к обрушению фронта под Купянском и разговорам о возможном бегстве с Украины в Польшу. Именно эти вопросы комбриг, не стесняясь, обсуждает со своими друзьями", — сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур отметил, что хакеры взломали аккаунт комбрига в Instagram*.
Лисецкий был назначен на должность командира 14-й отдельной механизированной бригады в 2025 году. По мнению собеседника агентства, 14-ю бригаду ВСУ, вероятно, вновь ждет смена командира.
Он уточнил, что за время СВО бригадой командовали четыре комбрига, которых сняли с должности по различным причинам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Командир штурмовых войск ВСУ попытался оправдаться после публикации карт
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала