https://ria.ru/20251028/polsha-2051334339.html
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник - РИА Новости, 28.10.2025
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник
Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады ВСУ подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:49:00+03:00
2025-10-28T21:49:00+03:00
2025-10-28T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
польша
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
https://ria.ru/20251028/karty-2051248339.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины
Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу, сообщил источник
Подполковник ВСУ Лисецкий обсуждал в соцсетях бегство с Украины в Польшу