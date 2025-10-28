Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Польский премьер Дональд Туск, пытающийся втравить страны ЕС и НАТО в войну с Россией, не осознает, что жертвой такой войны неизбежно станет сама Польша, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что население Польши пострадает в первую очередь в случае подобной войны, однако в Варшаве этого не осознают, надеясь на помощь США и НАТО в целом.
"Впрочем, крайняя враждебность к России - историческая черта польской правящей элиты (за исключением советского периода). Она уже приводила польскую нацию к трагедиям на грани национального самоубийства. Но ненависть к России для Варшавы была сильнее чувства самосохранения. Так происходит и на сей раз. Ничего не поняли, ничему не научились", - заключил Пушков.
