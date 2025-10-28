Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
00:59 28.10.2025
Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией
Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией
Польский премьер Дональд Туск, пытающийся втравить страны ЕС и НАТО в войну с Россией, не осознает, что жертвой такой войны неизбежно станет сама Польша, заявил РИА Новости, 28.10.2025
2025
в мире, россия, польша, варшава, дональд туск, алексей пушков, нато, евросоюз, sunday times, северный поток
Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией

Пушков заявил, что жертвой конфликта ЕС и НАТО с Россией станет Польша

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Польский премьер Дональд Туск, пытающийся втравить страны ЕС и НАТО в войну с Россией, не осознает, что жертвой такой войны неизбежно станет сама Польша, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Ранее Туск в интервью Sunday Times заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы после того, как ранее суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Туск назвал преимущество России перед Западом
26 октября, 16:55
"Премьер Польши Дональд Туск отметился очередным провокационным заявлением в адрес России. Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша", - написал Пушков.
Сенатор добавил, что население Польши пострадает в первую очередь в случае подобной войны, однако в Варшаве этого не осознают, надеясь на помощь США и НАТО в целом.
"Впрочем, крайняя враждебность к России - историческая черта польской правящей элиты (за исключением советского периода). Она уже приводила польскую нацию к трагедиям на грани национального самоубийства. Но ненависть к России для Варшавы была сильнее чувства самосохранения. Так происходит и на сей раз. Ничего не поняли, ничему не научились", - заключил Пушков.
Президент Дональд Трамп беседует с Такером Карлсоном - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
24 октября, 05:49
 
