Первые похороны погибших при взрыве в Копейске пройдут 29 октября
Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщил РИА Новости источник во властных структурах. РИА Новости, 28.10.2025
Похороны погибших от взрыва в челябинском Копейске пройдут 29 октября
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
"Первые похороны пройдут завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что по итогам сверки сформирован список жертв трагедии - в нем 23 сотрудника предприятия, из них 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. Идет поиск останков других погибших, далее предстоит длительная работа по идентификации.
Ранее глава региона сообщал, что взрыв на предприятии произошел поздно вечером 22 октября, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России
возбудил уголовное дело.