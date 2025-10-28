Первые похороны погибших при взрыве в Копейске пройдут 29 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что по итогам сверки сформирован список жертв трагедии - в нем 23 сотрудника предприятия, из них 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. Идет поиск останков других погибших, далее предстоит длительная работа по идентификации.