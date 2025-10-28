Рейтинг@Mail.ru
Первые похороны погибших при взрыве в Копейске пройдут 29 октября
18:17 28.10.2025
Первые похороны погибших при взрыве в Копейске пройдут 29 октября
Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
происшествия
копейск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
копейск
челябинская область
россия
происшествия, копейск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщил РИА Новости источник во властных структурах.
"Первые похороны пройдут завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что по итогам сверки сформирован список жертв трагедии - в нем 23 сотрудника предприятия, из них 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. Идет поиск останков других погибших, далее предстоит длительная работа по идентификации.
Ранее глава региона сообщал, что взрыв на предприятии произошел поздно вечером 22 октября, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Копейске создадут аллею для захоронения погибших при взрыве
24 октября, 16:50
 
Происшествия
 
 
