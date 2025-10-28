Рейтинг@Mail.ru
18:46 28.10.2025
В Нижегородской области установили подозреваемых в поджоге станции связи

В Нижегородской области установили подозреваемых в поджоге базовой станции связи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемых в поджоге базовой станции сотовой связи в Нижегородской области, они действовали за обещанное им неизвестными людьми вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.
Сообщение о возгорании базовой станции поступило в дежурную часть отдела полиции в Павловском районе по каналу связи "112" 27 октября. Прибывшая следственно-оперативная группа в ходе осмотра установила, что дверца коммуникационного шкафа взломана и находящееся в нем оборудование имеет следы термического воздействия - изоляция основания кабелей оплавлена. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).
"На месте происшествия обнаружены улики. Сотрудники полиции установили магазин, в котором был приобретен обнаруженный инструмент и легковоспламеняющаяся жидкость, а вместе с этим и покупателей товара. Ими оказались двое местных жителей", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, они решились на поджог за обещанное неизвестными вознаграждение.
