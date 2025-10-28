В Нижегородской области установили подозреваемых в поджоге станции связи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции установили подозреваемых в поджоге базовой станции сотовой связи в Нижегородской области, они действовали за обещанное им неизвестными людьми вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.

"На месте происшествия обнаружены улики. Сотрудники полиции установили магазин, в котором был приобретен обнаруженный инструмент и легковоспламеняющаяся жидкость, а вместе с этим и покупателей товара. Ими оказались двое местных жителей", - говорится в сообщении.