МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Британские и немецкие военно-морские силы начали активное отслеживание российских подводных лодок, пишет издание The National Interest.
"Российские подлодки представляют реальную угрозу. Россия располагает одним из самых передовых и многочисленных подводных флотов в мире — около 64 субмарин, включая атомные носители баллистических ракет, ударные подлодки и корабли с крылатыми ракетами", — отметило издание.
По данным NI, немецкие экипажи присоединились к британским морским патрульным самолетам, вылетающим с базы Лоссимут. Позднее в этом году немецкий патрульный P-8A Poseidon будет размещен в Великобритании. Эти действия входят в миссию НАТО "Балтийский часовой" и направлены на обнаружение и слежение за российскими подлодками в Балтийском и Северном морях.
Кроме того, ВМС Великобритании и Германии намерены совместно закупить торпеды Sting Ray.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили пригрозил российскому флоту, заявив, что его ведомство "следит и охотится" за подводными лодкам.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
