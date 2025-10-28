Американец прожил девять месяцев с пересаженной свиной почкой, пишут СМИ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мужчина из американского штата Нью-Гэмпшир Тим Эндрюс прожил с трансплантированной ему генетически модифицированной свиной почкой почти девять месяцев, установив рекорд, однако в итоге ее пришлось удалить из-за постепенно развивавшейся недостаточности, сообщает издание Мужчина из американского штата Нью-Гэмпшир Тим Эндрюс прожил с трансплантированной ему генетически модифицированной свиной почкой почти девять месяцев, установив рекорд, однако в итоге ее пришлось удалить из-за постепенно развивавшейся недостаточности, сообщает издание Wired

« "Орган профункционировал почти девять месяцев, дольше, чем предыдущие трансплантированные свиные органы", - пишет издание.

Как уточняет издание, Эндрюс на протяжении более чем двух лет был вынужден проходить процедуры почечного диализа из-за заболевания почек. Генетически отредактированную почку ему пересадили 25 января, поскольку из-за редкой группы крови ему не могли своевременно найти донора-человека.

Свиная почка выполняла свои функции многие месяцы благодаря тому, что врачам удалось побороть отторжение органа организмом Эндрюса, однако 23 октября ее пришлось удалить на фоне постепенно развивавшейся недостаточности.