Американец прожил девять месяцев с пересаженной свиной почкой, пишут СМИ
Мужчина из американского штата Нью-Гэмпшир Тим Эндрюс прожил с трансплантированной ему генетически модифицированной свиной почкой почти девять месяцев,... РИА Новости, 28.10.2025
Американец прожил девять месяцев с пересаженной свиной почкой, пишут СМИ
Wired: в США мужчина прожил с трансплантированной свиной почкой почти 9 месяцев
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Мужчина из американского штата Нью-Гэмпшир Тим Эндрюс прожил с трансплантированной ему генетически модифицированной свиной почкой почти девять месяцев, установив рекорд, однако в итоге ее пришлось удалить из-за постепенно развивавшейся недостаточности, сообщает издание Wired
"Орган профункционировал почти девять месяцев, дольше, чем предыдущие трансплантированные свиные органы", - пишет издание.
Как уточняет издание, Эндрюс на протяжении более чем двух лет был вынужден проходить процедуры почечного диализа из-за заболевания почек. Генетически отредактированную почку ему пересадили 25 января, поскольку из-за редкой группы крови ему не могли своевременно найти донора-человека.
Свиная почка выполняла свои функции многие месяцы благодаря тому, что врачам удалось побороть отторжение органа организмом Эндрюса, однако 23 октября ее пришлось удалить на фоне постепенно развивавшейся недостаточности.
Эндрюс вновь вернулся к почечному диализу и был внесен в список ожидания для пересадки ему почки человека. Тем не менее, в биотехнологической компании eGenesis считают пересадку успехом, а в больнице Massachusetts General Hospital планируют провести еще одну пересадку свиной почки человеку до конца года.