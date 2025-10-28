https://ria.ru/20251028/pivo-2051090571.html
В России снизились розничные продажи пива
Розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров, следует из данных...
Росалкогольтабакконтроль: продажи пива в России снизились на 16,9% за 9 месяцев
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В то же время пивных напитков продали за указанный период на 5,9% меньше - 73,236 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше - 535,6 миллиона декалитров.
Вместе с тем, объем розничных продаж сидра, пуаре и медовухи за 9 месяцев текущего года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,738 миллиона декалитров.