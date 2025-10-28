В России снизились розничные продажи пива

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Розничные продажи пива в России по итогам трех кварталов 2025 года снизились на 16,9% в годовом выражении, до 462,363 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В то же время пивных напитков продали за указанный период на 5,9% меньше - 73,236 миллиона декалитров. Всего пива и пивных напитков реализовали на 15,6% меньше - 535,6 миллиона декалитров.