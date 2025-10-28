https://ria.ru/20251028/peskov-2051145559.html
Песков: ВС России уничтожают иностранцев на линии боевого соприкосновения
Песков: ВС России уничтожают иностранцев на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 28.10.2025
Песков: ВС России уничтожают иностранцев на линии боевого соприкосновения
На линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Песков: ВС России уничтожают иностранцев на линии боевого соприкосновения
Песков: на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают