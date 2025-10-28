Песков назвал российские энергоносители конкурентоспособными

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские энергоносители имеют стратегическое значение для многих стран, они привлекательны и конкурентоспособны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы предлагаем, предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти.

Министерство финансов США на минувшей неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.