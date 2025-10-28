В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Подвешенный на дерево на улице Чкалова в Перми черный пакет якобы с "телом" оказался инсталляцией, сделанной ради развлечения неизвестными, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось фото подвешенного на дерево большого черного пакета, в котором находился предмет, очертаниями напоминающий человеческое тело. Объект был расположен рядом с пунктом выдачи заказов, на полиэтилене якобы была записка: "Нагрубил менеджеру".

"В отдел полиции №7 (по Свердловскому району) управления МВД России по Перми поступило сообщение о том, что на улице Чкалова на ветке дерева висит пакет антропоморфной формы. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что таким образом неизвестные пытались пошутить", - рассказали в ведомстве.