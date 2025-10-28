Рейтинг@Mail.ru
В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/perm-2051293503.html
В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем
В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем - РИА Новости, 28.10.2025
В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем
Подвешенный на дерево на улице Чкалова в Перми черный пакет якобы с "телом" оказался инсталляцией, сделанной ради развлечения неизвестными, сообщили РИА Новости РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:25:00+03:00
2025-10-28T18:25:00+03:00
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251028/perm-2051098393.html
https://ria.ru/20251026/dtp-2050770667.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем

Подвешенный на дерево в Перми черный пакет оказался инсталляцией для розыгрыша

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Подвешенный на дерево на улице Чкалова в Перми черный пакет якобы с "телом" оказался инсталляцией, сделанной ради развлечения неизвестными, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось фото подвешенного на дерево большого черного пакета, в котором находился предмет, очертаниями напоминающий человеческое тело. Объект был расположен рядом с пунктом выдачи заказов, на полиэтилене якобы была записка: "Нагрубил менеджеру".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
Вчера, 09:31
"В отдел полиции №7 (по Свердловскому району) управления МВД России по Перми поступило сообщение о том, что на улице Чкалова на ветке дерева висит пакет антропоморфной формы. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что таким образом неизвестные пытались пошутить", - рассказали в ведомстве.
В полиции призвали жителей избирательнее относиться к форме выражения юмора, чтобы понапрасну не беспокоить людей и не тратить ресурсы правоохранительной системы. "Шутки должны оставаться адекватными и безопасными", - подчеркнули в полиции.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
26 октября, 19:25
 
ПроисшествияПермьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала