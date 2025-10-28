Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка - РИА Новости, 28.10.2025
09:31 28.10.2025
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка - РИА Новости, 28.10.2025
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
Несовершеннолетняя девушка из пермских Березников пойдет под суд за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по региону. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия, пермский край, березники
Происшествия, Пермский край, Березники
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка

Девочка-подросток из Березников пойдет под суд за убийство новорожденной дочери

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка из пермских Березников пойдет под суд за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по региону.
В августе под окнами многоквартирного дома в Березниках было найдено тело младенца. Как установили следователи, 12 августа девушка 2009 года рождения дома родила ребенка. Она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа. Его нашли прохожие и сообщили в правоохранительные органы.
"В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
