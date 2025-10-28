В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка из пермских Березников пойдет под суд за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

"В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.