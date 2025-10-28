https://ria.ru/20251028/perm-2051098393.html
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
Несовершеннолетняя девушка из пермских Березников пойдет под суд за убийство своего новорожденного ребенка, сообщает СУ СКР по региону.
В Пермском крае будут судить девочку-подростка за убийство своего ребенка
Девочка-подросток из Березников пойдет под суд за убийство новорожденной дочери