Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала переписку 19-летнего жителя Симферополя, задержанного за попытку устроить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, и его куратора из СБУ.

В ходе переписки куратор объясняет своему "подопечному", как нужно организовать теракт.

"Я расскажу тебе, как приводить в действие", - написал куратор.

"Ты говорил, там ничего сложного?!" - ответил юноша.

"Ничего, тут нельзя оплошать, поэтому все должно быть четко с первого раза", - отметил сотрудник СБУ

Также фигурант рассказывает, что у него Telegram "лег", "смс даже не грузит".

"Тогда давай быстро объясню, что надо. Завтра утром идешь и смотришь выезд служебной тачки. Фиксируешь и присылаешь мне, также напиши время выезда... Подошел, положил и ушел. Все, как и планировали, минуя камеры по маршруту его следования", - описал план действий куратор.

Сотрудник СБУ прислал фото, предположительно, цели. "Завтра утром смотри его, а вечером я тебе объясню, как активировать", - написал он.

"Хорошо, надеюсь, что у меня утром получится выйти", - ответил юноша.

"Давай без "надеюсь". Ты же не собираешься на финише съехать?" – спросил куратор.

"Нет, конечно", - ответил фигурант.