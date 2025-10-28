Рейтинг@Mail.ru
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/perepiska-2051130797.html
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ - РИА Новости, 28.10.2025
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
ФСБ РФ опубликовала переписку 19-летнего жителя Симферополя, задержанного за попытку устроить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, и его... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:56:00+03:00
2025-10-28T11:56:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
киев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3205a16a5efea91a4382a3dc3af7938b.jpg
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
https://ria.ru/20250603/fsb-2020686418.html
https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html
симферополь
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание в Крыму 19-летнего местного жителя, завербованного спецслужбами Украины
В Крыму 19-летний местный житель, завербованный спецслужбами Украины, планировал подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по региону, теракт предотвращен, мужчину арестовали.
2025-10-28T11:56
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be4721bad5c0a99f6f37861bc09554f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, россия, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Россия, Киев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ

ФСБ показала переписку задержанного за попытку теракта в Крыму с сотрудником СБУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала переписку 19-летнего жителя Симферополя, задержанного за попытку устроить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, и его куратора из СБУ.
В ходе переписки куратор объясняет своему "подопечному", как нужно организовать теракт.
"Я расскажу тебе, как приводить в действие", - написал куратор.
"Ты говорил, там ничего сложного?!" - ответил юноша.
"Ничего, тут нельзя оплошать, поэтому все должно быть четко с первого раза", - отметил сотрудник СБУ.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ
25 августа, 09:46
Также фигурант рассказывает, что у него Telegram "лег", "смс даже не грузит".
"Тогда давай быстро объясню, что надо. Завтра утром идешь и смотришь выезд служебной тачки. Фиксируешь и присылаешь мне, также напиши время выезда... Подошел, положил и ушел. Все, как и планировали, минуя камеры по маршруту его следования", - описал план действий куратор.
Сотрудник СБУ прислал фото, предположительно, цели. "Завтра утром смотри его, а вечером я тебе объясню, как активировать", - написал он.
Украинский агент, задержанный в Крыму, рассказал о том, как готовил теракт - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт
3 июня, 15:59
"Хорошо, надеюсь, что у меня утром получится выйти", - ответил юноша.
"Давай без "надеюсь". Ты же не собираешься на финише съехать?" – спросил куратор.
"Нет, конечно", - ответил фигурант.
По данным ФСБ, завербованный Киевом 19-летний житель Симферополя планировал подорвать автомобиль высокопоставленного полицейского и скрыться в Европе. У него изъяли готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм. Он дал признательные показания и был арестован.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияСимферопольРоссияКиевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала