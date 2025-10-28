https://ria.ru/20251028/perepiska-2051130797.html
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ - РИА Новости, 28.10.2025
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
ФСБ РФ опубликовала переписку 19-летнего жителя Симферополя, задержанного за попытку устроить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, и его... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:56:00+03:00
2025-10-28T11:56:00+03:00
2025-10-28T11:56:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
киев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3205a16a5efea91a4382a3dc3af7938b.jpg
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
https://ria.ru/20250603/fsb-2020686418.html
https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html
симферополь
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051103969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be4721bad5c0a99f6f37861bc09554f8.jpg
Задержание в Крыму 19-летнего местного жителя, завербованного спецслужбами Украины
В Крыму 19-летний местный житель, завербованный спецслужбами Украины, планировал подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по региону, теракт предотвращен, мужчину арестовали.
2025-10-28T11:56
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, россия, киев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Россия, Киев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Опубликована переписка жителя Крыма с завербовавшим его куратором из СБУ
ФСБ показала переписку задержанного за попытку теракта в Крыму с сотрудником СБУ
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала переписку 19-летнего жителя Симферополя, задержанного за попытку устроить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД, и его куратора из СБУ.
В ходе переписки куратор объясняет своему "подопечному", как нужно организовать теракт.
"Я расскажу тебе, как приводить в действие", - написал куратор.
"Ты говорил, там ничего сложного?!" - ответил юноша.
"Ничего, тут нельзя оплошать, поэтому все должно быть четко с первого раза", - отметил сотрудник СБУ
.
Также фигурант рассказывает, что у него Telegram "лег", "смс даже не грузит".
"Тогда давай быстро объясню, что надо. Завтра утром идешь и смотришь выезд служебной тачки. Фиксируешь и присылаешь мне, также напиши время выезда... Подошел, положил и ушел. Все, как и планировали, минуя камеры по маршруту его следования", - описал план действий куратор.
Сотрудник СБУ прислал фото, предположительно, цели. "Завтра утром смотри его, а вечером я тебе объясню, как активировать", - написал он.
"Хорошо, надеюсь, что у меня утром получится выйти", - ответил юноша.
"Давай без "надеюсь". Ты же не собираешься на финише съехать?" – спросил куратор.
"Нет, конечно", - ответил фигурант.
По данным ФСБ
, завербованный Киевом
19-летний житель Симферополя
планировал подорвать автомобиль высокопоставленного полицейского и скрыться в Европе
. У него изъяли готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм. Он дал признательные показания и был арестован.