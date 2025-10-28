https://ria.ru/20251028/pensiya-2051112670.html
Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году
Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году
Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 28.10.2025
Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году
