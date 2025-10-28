В грузинский суд подали иск о признании партии Саакашвили неконституционной

"Мы обращаемся в Конституционный суд с требованием признать конкретные партии неконституционными и запретить их", - заявил Папуашвили на брифинге.

Папуашвили уточнил процедуру подачи иска, отметив, что документ будет подан в Конституционный суд после прохождения процедуры в парламенте, в частности, иск будет передан в процедурный комитет парламента для проверки подлинности подписей. По словам спикера парламента, власти требуют запретить наряду с партией Саакашвили также политсилы "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".