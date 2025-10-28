Рейтинг@Mail.ru
14:20 28.10.2025 (обновлено: 15:18 28.10.2025)
В грузинский суд подали иск о признании партии Саакашвили неконституционной
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В грузинский суд подали иск о признании партии Саакашвили неконституционной

"Грузинская мечта" подала иск о признании партии Саакашвили неконституционной

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд страны с требованием признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", заявил во вторник спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Мы обращаемся в Конституционный суд с требованием признать конкретные партии неконституционными и запретить их", - заявил Папуашвили на брифинге.
Иск подается на основании отчета парламентской следственной комиссии по изучению преступлений времен правления Саакашвили, которая работала с февраля по август текущего года.
Папуашвили уточнил процедуру подачи иска, отметив, что документ будет подан в Конституционный суд после прохождения процедуры в парламенте, в частности, иск будет передан в процедурный комитет парламента для проверки подлинности подписей. По словам спикера парламента, власти требуют запретить наряду с партией Саакашвили также политсилы "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".
Ранее парламент Грузии принял закон, согласно которому членам неконституционных партий запрещается участвовать в дальнейшем в политической деятельности. В середине мая парламент Грузии принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком
21 октября, 21:48
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
