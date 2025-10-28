https://ria.ru/20251028/park-2051291791.html
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа
Каток впервые появится у главного входа в парк Горького в Москве, его монтаж уже идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Каток впервые появится у главного входа в парк Горького в Москве, его монтаж уже идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В парке Горького начались работы по монтажу катка с искусственным льдом. Он впервые появится перед аркой главного входа", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что специалисты уже установили новогоднюю ель. Она расположилась в центре будущего катка. Рядом с ней появятся праздничные инсталляции.