Рейтинг@Mail.ru
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 28.10.2025 (обновлено: 22:35 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/park-2051291791.html
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа - РИА Новости, 28.10.2025
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа
Каток впервые появится у главного входа в парк Горького в Москве, его монтаж уже идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:20:00+03:00
2025-10-28T22:35:00+03:00
москва
парк имени горького
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918439496_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_be62f92fa94c815a3fa2ec5993d08654.jpg
https://ria.ru/20251027/katok-2050856259.html
москва
парк имени горького
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918439496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cf698b58f18a1b6c6ddf8ce4e5e4fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, парк имени горького, общество
Москва, Парк имени Горького, Общество

В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАкция "Ночь на катке"
Акция Ночь на катке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Акция "Ночь на катке". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Каток впервые появится у главного входа в парк Горького в Москве, его монтаж уже идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.
"В парке Горького начались работы по монтажу катка с искусственным льдом. Он впервые появится перед аркой главного входа", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что специалисты уже установили новогоднюю ель. Она расположилась в центре будущего катка. Рядом с ней появятся праздничные инсталляции.
Стадион Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Каток обустраивают на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве
27 октября, 11:16
 
МоскваПарк имени ГорькогоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала