В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Каток впервые появится у главного входа в парк Горького в Москве, его монтаж уже идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В парке Горького начались работы по монтажу катка с искусственным льдом. Он впервые появится перед аркой главного входа", - рассказали в пресс-службе.