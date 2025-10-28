https://ria.ru/20251028/otravlenie-2051084168.html
В Бурятии 80 человек выписали из больницы после лечения от отравления
В Бурятии 80 человек выписали из больницы после лечения от отравления - РИА Новости, 28.10.2025
В Бурятии 80 человек выписали из больницы после лечения от отравления
Восемьдесят человек выписаны из инфекционной больницы после отравления готовой едой в Бурятии, двое продолжают лечение в стационаре, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2025
УЛАН-УДЭ, 28 окт - РИА Новости. Восемьдесят человек выписаны из инфекционной больницы после отравления готовой едой в Бурятии, двое продолжают лечение в стационаре, сообщил РИА Новости республиканский минздрав.
"По данным на 28 октября, из республиканской клинической инфекционной больницы выписано 80 человек, продолжают лечение два пациента", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ
(сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 - ребенка. В республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 82 человека.
Двадцать второго октября Железнодорожный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, а также, что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.