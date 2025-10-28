В Бурятии 80 человек выписали из больницы после лечения от отравления

УЛАН-УДЭ, 28 окт - РИА Новости. Восемьдесят человек выписаны из инфекционной больницы после отравления готовой едой в Бурятии, двое продолжают лечение в стационаре, сообщил РИА Новости республиканский минздрав.

"По данным на 28 октября, из республиканской клинической инфекционной больницы выписано 80 человек, продолжают лечение два пациента", - сказал собеседник агентства.

Двадцать второго октября Железнодорожный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года. Специалисты в ходе проверки выявили антисанитарное состояние производственных цехов компании, а также, что в помещениях цехов нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. Помимо прочего, компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции.