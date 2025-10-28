Рейтинг@Mail.ru
Житель Оренбурга продал девушку в сексуальное рабство - РИА Новости, 28.10.2025
16:53 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/orenburg-2051250823.html
Житель Оренбурга продал девушку в сексуальное рабство
Житель Оренбурга продал девушку в сексуальное рабство

ПЕРМЬ, 28 окт - РИА Новости. Мужчина продал девушку знакомым, и она была вынуждена около года оказывать интимные услуги в Оренбурге, возбуждено дело, фигуранты задержаны, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в 2023 году оренбуржец познакомился в городе с девушкой в целях использования ее для оказания услуг интимного характера. Он решил совершить продажу молодой женщины и подыскал покупателей. Угрожая жертве расправой, оренбуржец передал ее третьим лицам и взял за это деньги. В результате девушка около года пробыла у "новых хозяев" и оказывала услуги интимного характера в Оренбурге. В один из дней ей удалось обмануть одного из мужчин, забрать свои документы и уехать из Оренбургской области.
"В Оренбурге возбуждено уголовное дело о торговле человеком, совершенное с угрозой применения насилия. Фигуранты были задержаны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников местной полиции. Сейчас оно расследуется следственным отделом по Южному административному округу Оренбурга СУСК РФ.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
ПроисшествияОренбургОренбургская область
 
 
