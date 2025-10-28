Рейтинг@Mail.ru
Аллаудинов рассказал, что российские операторы БПЛА делают в Сумах
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 28.10.2025
Аллаудинов рассказал, что российские операторы БПЛА делают в Сумах
Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки войск "Север", ежедневно наносят удары по позициям ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 28.10.2025
Аллаудинов рассказал, что российские операторы БПЛА делают в Сумах

Алаудинов: БПЛА «Ахмата» ежедневно атакуют позиции ВСУ в Сумах

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 28 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки войск "Север", ежедневно наносят удары по позициям ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Мы контролируем участки и вглубь территории, и в сами Сумы тоже можем уже своими беспилотниками запросто добивать, у нас есть все эти разновидности беспилотников… и мы достаем и до Сум тоже", - сказал Алаудинов.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ВС России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур
05:05
Алаудинов пояснил, что одной из целей отрядов БПЛА является контроль логистических маршрутов в Сумской и Харьковской областях.
"Мы пытаемся где-то контролировать логистические маршруты и на сумском направлении, на волчанском направлении. Я так думаю, что это у нас очень хорошо получается, это мы видим из интернет-ресурсов противника, потому что он на этих направлениях полностью несет большие потери", - пояснил командир "Ахмата".
