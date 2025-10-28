Аллаудинов рассказал, что российские операторы БПЛА делают в Сумах

КУРСК, 28 окт - РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", действующего в составе группировки войск "Север", ежедневно наносят удары по позициям ВСУ в Сумах, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"Мы контролируем участки и вглубь территории, и в сами Сумы тоже можем уже своими беспилотниками запросто добивать, у нас есть все эти разновидности беспилотников… и мы достаем и до Сум тоже", - сказал Алаудинов.

Алаудинов пояснил, что одной из целей отрядов БПЛА является контроль логистических маршрутов в Сумской и Харьковской областях.