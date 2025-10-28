https://ria.ru/20251028/opasnost-2051314455.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 28.10.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 28.10.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
