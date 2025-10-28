Рейтинг@Mail.ru
Часть охранников в ООН не вышли на работу, сообщил представитель генсека - РИА Новости, 28.10.2025
22:38 28.10.2025
Часть охранников в ООН не вышли на работу, сообщил представитель генсека
Ряд сотрудников службы безопасности в Организации Объединенных Наций не вышли на работу на фоне финансового кризиса в ООН, сообщил представитель генсека...
в мире, стефан дюжаррик, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН
Часть охранников в ООН не вышли на работу, сообщил представитель генсека

Дюжаррик: ряд сотрудников службы безопасности ООН не вышли на работу

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Ряд сотрудников службы безопасности в Организации Объединенных Наций не вышли на работу на фоне финансового кризиса в ООН, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В понедельник ООН уведомила персонал о закрытии одного из КПП по "оперативным соображениям" до дальнейшего уведомления. Во вторник корреспондент РИА Новости стал свидетелем "пробки" из дипломатов на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Генсек ООН призвал изменить курс в отношении проблем климата
Вчера, 05:00
"Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, чем это вызвано.
Он назвал это "кадровой проблемой", а также заявил о "беспрецедентных финансовых трудностях".
"Я думаю, что конкретные проблемы, и я не буду вдаваться в подробности, связаны с перерывами и другими вопросами. И это понятно: любой сотрудник в любой организации может быть недоволен, если что-то сокращают. Но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми трудностями. И, знаете, сокращение времени на перерывы, чтобы избежать увольнений, - это необходимая мера", – добавил представитель генсека.
Он выразил надежду, что сотрудники вернутся к работе.
"Здание в настоящий момент полностью безопасно... Мы надеемся, что люди вернутся к работе как можно быстрее", – добавил Дюжаррик.
Один из сотрудников службы безопасности в штаб-квартире ООН, отвечая на условиях анонимности на вопрос РИА Новости о причинах очередей на входе, заявил о "нехватке персонала". Но не уточнил, чем она может быть вызвана.
Другой сотрудник в беседе с агентством связал невыход коллег на работу с тем, что "им не хотят платить сверхурочные".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россия выступает за реформу ООН, заявил Лавров
23 октября, 20:22
 
В миреСтефан ДюжаррикООН
 
 
