Часть охранников в ООН не вышли на работу, сообщил представитель генсека

ООН, 28 окт – РИА Новости. Ряд сотрудников службы безопасности в Организации Объединенных Наций не вышли на работу на фоне финансового кризиса в ООН, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.

В понедельник ООН уведомила персонал о закрытии одного из КПП по "оперативным соображениям" до дальнейшего уведомления. Во вторник корреспондент РИА Новости стал свидетелем "пробки" из дипломатов на входе в штаб-квартиру Всемирной Организации.

"Ряд сотрудников безопасности не явились на работу, и вам следует спросить у них, какова их мотивация", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, чем это вызвано.

Он назвал это "кадровой проблемой", а также заявил о "беспрецедентных финансовых трудностях".

"Я думаю, что конкретные проблемы, и я не буду вдаваться в подробности, связаны с перерывами и другими вопросами. И это понятно: любой сотрудник в любой организации может быть недоволен, если что-то сокращают. Но мы сталкиваемся с беспрецедентными финансовыми трудностями. И, знаете, сокращение времени на перерывы, чтобы избежать увольнений, - это необходимая мера", – добавил представитель генсека.

Он выразил надежду, что сотрудники вернутся к работе.

"Здание в настоящий момент полностью безопасно... Мы надеемся, что люди вернутся к работе как можно быстрее", – добавил Дюжаррик.

Один из сотрудников службы безопасности в штаб-квартире ООН, отвечая на условиях анонимности на вопрос РИА Новости о причинах очередей на входе, заявил о "нехватке персонала". Но не уточнил, чем она может быть вызвана.