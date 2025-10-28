Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы - РИА Новости, 28.10.2025
06:55 28.10.2025
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы - РИА Новости, 28.10.2025
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы
Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА... РИА Новости, 28.10.2025
общество
здоровье - общество
2025
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

Врач Корнилова: линзы должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза

© Fotolia / lightpoetЖенщина на приеме у офтальмолога
Женщина на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Fotolia / lightpoet
Женщина на приеме у офтальмолога. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития ООО "Джонсон & Джонсон", кандидат медицинских наук Елена Корнилова.
"Пациенты часто подходят к приобретению линз как к обычной покупке, ориентируясь только на диоптрии. Однако это медицинское изделие, которое должно идеально соответствовать анатомии глаза и его индивидуальным особенностям. Неправильно подобранная контактная линза может влиять на нормальные физиологические процессы на передней поверхности глаза и приводить к нежелательным явлениям", — сказала Корнилова.
"Профессиональный подбор должен обязательно включать в себя не только оценку состояния здоровья глаз и определение оптической силы контактных линз, но и учитывать состояние слезной пленки, размеров роговицы - радиуса ее кривизны и диаметра, и других индивидуальных особенностей", - пояснила она.
Врач уточнила, что контактная линза по своей форме и размерам должна точно подходить параметрам глаза пациента. Если линза слишком плотно прилежит к глазу, это затрудняет проникновение слезы и может приводить к осложнениям, а если линза сидит слишком свободно – она ощущается при моргании, вызывает дискомфорт и приводит к механическому повреждению поверхности глаза и век.
Также важны свойства материала контактных линз, например, кислородная проницаемость и наличие увлажняющих компонентов внутри материала для уменьшения испарения влаги из линзы. "Только медицинский специалист сможет посоветовать, какие контактные линзы подойдут конкретному человеку с учетом состояния его глаз и уровня зрительной нагрузки", - предупредила Корнилова.
Она отметила, что современные контактные линзы могут быть подобраны с учетом образа жизни. Для офисных работников могут подойти линзы с увлажняющими компонентами. По словам специалиста, такие линзы минимизируют риск развития синдрома "сухого глаза" в условиях кондиционированного воздуха и постоянной зрительной нагрузки.
Для учителей, IT-специалистов и людей других профессий, которые проводят много времени перед экранами, подойдут контактные линзы, фильтрующие часть вредного коротковолнового синего света.
