Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правильно подобранные линзы, помимо диоптрий, должны соответствовать индивидуальным особенностям глаза, иначе они могут вызвать осложнения, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог, руководитель направления профессионального развития ООО "Джонсон & Джонсон", кандидат медицинских наук Елена Корнилова.

"Пациенты часто подходят к приобретению линз как к обычной покупке, ориентируясь только на диоптрии. Однако это медицинское изделие, которое должно идеально соответствовать анатомии глаза и его индивидуальным особенностям. Неправильно подобранная контактная линза может влиять на нормальные физиологические процессы на передней поверхности глаза и приводить к нежелательным явлениям", — сказала Корнилова.

"Профессиональный подбор должен обязательно включать в себя не только оценку состояния здоровья глаз и определение оптической силы контактных линз, но и учитывать состояние слезной пленки, размеров роговицы - радиуса ее кривизны и диаметра, и других индивидуальных особенностей", - пояснила она.

Врач уточнила, что контактная линза по своей форме и размерам должна точно подходить параметрам глаза пациента. Если линза слишком плотно прилежит к глазу, это затрудняет проникновение слезы и может приводить к осложнениям, а если линза сидит слишком свободно – она ощущается при моргании, вызывает дискомфорт и приводит к механическому повреждению поверхности глаза и век.

Также важны свойства материала контактных линз, например, кислородная проницаемость и наличие увлажняющих компонентов внутри материала для уменьшения испарения влаги из линзы. "Только медицинский специалист сможет посоветовать, какие контактные линзы подойдут конкретному человеку с учетом состояния его глаз и уровня зрительной нагрузки", - предупредила Корнилова.

Она отметила, что современные контактные линзы могут быть подобраны с учетом образа жизни. Для офисных работников могут подойти линзы с увлажняющими компонентами. По словам специалиста, такие линзы минимизируют риск развития синдрома "сухого глаза" в условиях кондиционированного воздуха и постоянной зрительной нагрузки.