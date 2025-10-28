Очевидец рассказал о километровой очереди на польско-белорусской границе

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Очередь длиной в несколько километров образовалась на польско-белорусской границе после закрытия литовско-белорусской границы, сообщил РИА Новости очевидец.

На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией . После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено. Литовская сторона обосновывала приостановление пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.

"Только что мы подъехали к Тересполю (пункт пропуска "Тересполь-Брест" на польско- белорусской границе – ред.). Очередь легковых автомобилей на выезд из Польши начинается за несколько километров", - рассказал собеседник агентства.

По его оценке, ждать пересечения границы придется около суток.

"Две недели назад люди проходили границу за 12 часов. Это считалось нормальным по нынешним временам. Сейчас надо готовиться провести на границе сутки", - сказал очевидец.

Он рассказал, что многие ожидающие в очереди путешественники, понимая, что им придется провести в очереди многие часы, пытаются арендовать места в окрестных отелях и гостевых домах.