Украинские войска за сутки один раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Как сообщает управление, всего был выпущен один боеприпас. Сведений о ранении мирных жителей не поступало.