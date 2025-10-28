В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией

ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции.

« "Между Японией и Россией как между соседними странами остаётся множество нерешённых вопросов, поэтому необходимо поддерживать надлежащее взаимодействие с российской стороной", — отметил он.

Говоря о территориальном вопросе, Кихара подчеркнул, что в нынешних условиях переговоры о мирном договоре не продвигаются, но правительство нацелено на разрешения курильского вопроса и заключение мирного договора.

« "Необходимо продолжать настойчивые контакты с российской стороной в поисках выхода из сложившейся ситуации", — добавил генсек.

Вместе с этим Кихара вновь повторил стандартную позицию о том, что Токио намерен продолжать поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Москву

Курильский вопрос

Шикотан, Итуруп и Отношения России Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир Хабомаи . Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.