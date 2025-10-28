Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 28.10.2025 (обновлено: 06:14 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/obschenie-2051082527.html
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T05:46:00+03:00
2025-10-28T06:14:00+03:00
в мире
япония
россия
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
https://ria.ru/20251024/japonija-2050323935.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050189362.html
https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041347577.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио
В мире, Япония, Россия, Токио

В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции.
«
"Между Японией и Россией как между соседними странами остаётся множество нерешённых вопросов, поэтому необходимо поддерживать надлежащее взаимодействие с российской стороной", — отметил он.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
24 октября, 08:45
Говоря о территориальном вопросе, Кихара подчеркнул, что в нынешних условиях переговоры о мирном договоре не продвигаются, но правительство нацелено на разрешения курильского вопроса и заключение мирного договора.
«

"Необходимо продолжать настойчивые контакты с российской стороной в поисках выхода из сложившейся ситуации", — добавил генсек.

Вместе с этим Кихара вновь повторил стандартную позицию о том, что Токио намерен продолжать поддерживать Киев и оказывать санкционное давление на Москву.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков оценил позицию Японии в отношении России
24 октября, 12:58

Курильский вопрос

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
23 октября, 19:05
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Япония расширила экспортные ограничения против России и Белоруссии
12 сентября, 05:49
 
В миреЯпонияРоссияТокио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала