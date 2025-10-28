https://ria.ru/20251028/obschenie-2051082527.html
В правительстве Японии заявили о необходимости поддерживать связь с Россией
ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Правительству Японии необходимо поддерживать каналы общения с Россией для решения двусторонних вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции.
"Между Японией и Россией как между соседними странами остаётся множество нерешённых вопросов, поэтому необходимо поддерживать надлежащее взаимодействие с российской стороной", — отметил он.
Говоря о территориальном вопросе, Кихара подчеркнул, что в нынешних условиях переговоры о мирном договоре не продвигаются, но правительство нацелено на разрешения курильского вопроса и заключение мирного договора.
"Необходимо продолжать настойчивые контакты с российской стороной в поисках выхода из сложившейся ситуации", — добавил генсек.
Вместе с этим Кихара вновь повторил стандартную позицию о том, что Токио
намерен продолжать поддерживать Киев
и оказывать санкционное давление на Москву
Отношения России
и Японии
долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР
и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине
. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.