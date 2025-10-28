Рейтинг@Mail.ru
Вася Обломов* закрыл бизнес в России
13:24 28.10.2025
Вася Обломов* закрыл бизнес в России
Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов*, перестал быть индивидуальным предпринимателем в России
россия, василий гончаров, общество
Шоубиз, Россия, Василий Гончаров, Общество
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Музыкант Василий Гончаров*, известный как Вася Обломов*, перестал быть индивидуальным предпринимателем в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", — говорится в карточке предпринимателя.
Согласно этим данным, Гончаров* зарегистрировал ИП в апреле 2012 года. Основным видом деятельности указаны звукозапись и издание музыкальных произведений.
Вася Обломов* уехал из России после начала специальной военной операции. В апреле этого года Минюст включил его в список иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Моргенштерн* закрыл бизнес в России
1 октября, 11:28
 
