https://ria.ru/20251028/nikolaev-2051159945.html
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости, 28.10.2025
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
Российский народный артист и телеведущий Юрий Николаев в беседе с РИА Новости опроверг слухи о своей госпитализации, уточнив, что находится дома и состояние его РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:11:00+03:00
2025-10-28T13:11:00+03:00
2025-10-28T13:12:00+03:00
шоубиз
юрий николаев
россия
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/17/1552851708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f254877311ac0c60608e68ad70e8a16.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/17/1552851708_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_d0566aec86c6778224c9c6b1e87523b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий николаев, россия, новости культуры
Шоубиз, Юрий Николаев, Россия, Новости культуры
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Юрий Николаев опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации