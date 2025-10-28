Рейтинг@Mail.ru
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
13:11 28.10.2025 (обновлено: 13:12 28.10.2025)
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации
Российский народный артист и телеведущий Юрий Николаев в беседе с РИА Новости опроверг слухи о своей госпитализации, уточнив, что находится дома и состояние его РИА Новости, 28.10.2025
юрий николаев, россия, новости культуры
Шоубиз, Юрий Николаев, Россия, Новости культуры
Юрий Николаев опроверг сообщения о госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российский народный артист и телеведущий Юрий Николаев в беседе с РИА Новости опроверг слухи о своей госпитализации, уточнив, что находится дома и состояние его здоровья не ухудшалось.
Ранее в СМИ сообщалось о якобы экстренной госпитализации Николаева из-за обострения проблем с легкими.
«
"Нет (состояние здоровья не ухудшалось - ред.), я дома, так что спасибо за беспокойство... Всё неправда", - сказал Николаев агентству.
 
ШоубизЮрий НиколаевРоссияНовости культуры
 
 
