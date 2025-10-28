Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией - РИА Новости, 28.10.2025
12:25 28.10.2025
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
Вооруженные силы Нидерландов и система здравоохранения совместно готовятся к потенциальному сценарию военного конфликта НАТО с Россией, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.10.2025
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией

Армия и больницы в Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 28 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Нидерландов и система здравоохранения совместно готовятся к потенциальному сценарию военного конфликта НАТО с Россией, сообщает во вторник радиостанция BNR со ссылкой на минобороны страны и Ассоциацию больниц Нидерландов (NVZ).
"Мы тщательно готовимся к тому, чтобы Нидерланды могли удовлетворить любые потенциальные потребности в медицинской помощи", - приводит радиостанция слова представителя министерства обороны.
По его словам, система здравоохранения должно быть готова к приему не только раненых из Нидерландов, но и пострадавших союзников, следующих транзитом.
По оценкам ведомства, потенциальная война между Россией и НАТО может привести к "массовому притоку раненых и больных из зон конфликтов". Министерство обороны и министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов в настоящее время консультируются с медицинскими организациями, чтобы расширить свои возможности при таком сценарии.
"Больницы хорошо подготовлены к кризисным ситуациям и регулярно проходят обучение", - заявил представитель Ассоциации больниц Нидерландов (NVZ)
В то же время, медицинским учреждениям не хватает дополнительного финансирования. NVZ отмечает, что эти деньги могут быть получены из повышенного стандарта НАТО, в котором 1,5% зарезервированы для инвестиций в военную устойчивость.
Система военного здравоохранения также готовится к потенциальному сценарию конфликта. В частности, для этого планируется расширение числа военно-медицинских подразделений.
"Помимо наших собственных учебных кадров, часть новых возможностей будет формироваться за счет резервистов", - отметили в минобороны.
В начале сентября в Нидерландах был создан оперативный штаб нового военного командования Netherlands Joint Force Command. По мнению властей, это необходимо для подготовки страны к возможной продолжительной войне, а также укрепления роли Нидерландов в НАТО. Главная задача нового подразделения - обеспечивать министерство обороны Нидерландов полной картиной всех действий вооруженных сил: от передвижения кораблей и самолетов до операций спецназа и разведки
В марте газета Algemeen Dagblad сообщала, что минобороны Нидерландов активно ведет набор врачей и медсестер, которые смогли бы присоединиться к вооруженным силами страны как в качестве резервистов, так и в качестве профессиональных военных на случай возможной войны на территории НАТО.
