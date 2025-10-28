Рейтинг@Mail.ru
Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/neft-2051225241.html
Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире
Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире - РИА Новости, 28.10.2025
Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:52:00+03:00
2025-10-28T15:52:00+03:00
экономика
юг
европа
saudi aramco
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20251028/kreml-2051145862.html
юг
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, юг, европа, saudi aramco, сша
Экономика, Юг, Европа, Saudi Aramco, США
Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире

Глава Saudi Aramco Нассер рассказал о росте спроса на нефть в мире в 2026 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative.
"Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 миллионам баррелей нефти в сутки, то сегодня это 340-345 миллионов баррелей. Если мы посмотрим на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он.
По его словам, самый большой потенциал роста в плане потребления углеводородов у стран Глобального Юга, поскольку там низкое потребление на душу населения. "Если в странах Юга приходится два барреля на душу населения, то в Европе - это девять, а в США - это 22, поэтому мы видим спрос в основном от развивающихся стран, которые хотят строить свою экономику", - добавил Нассер.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле ответили на призыв США прекратить закупать российскую нефть
Вчера, 12:39
 
ЭкономикаЮгЕвропаSaudi AramcoСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала