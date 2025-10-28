Глава Saudi Aramco рассказал о росте спроса на нефть и углеводороды в мире

ДОХА, 28 окт - РИА Новости. Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative.

"Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 миллионам баррелей нефти в сутки, то сегодня это 340-345 миллионов баррелей. Если мы посмотрим на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он.