Набиуллина оценила влияние изменения НДС на экономику - РИА Новости, 28.10.2025
10:04 28.10.2025
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на экономику
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на экономику - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на экономику
При прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
россия
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Россия
Набиуллина оценила влияние изменения НДС на экономику

Набиуллина: без изменения НДС ставки в экономике пришлось бы держать дольше

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. При прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет, и если бы его не было, то с точки зрения инфляционного давления на бюджет, оно было бы выше, и при прочих равных косвенным эффектом было бы то, что нам пришлось держать более высокие ставки не на короткий период, а в будущем", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики на три года
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
