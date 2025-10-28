Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе - РИА Новости, 28.10.2025
09:34 28.10.2025
Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе
Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе - РИА Новости, 28.10.2025
Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе
Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе

Набиуллина: изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Банк России
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
НДС в России планируется изменить до 22% с нынешних 20% с 1 января 2026 года. При этом сохранится ставка в 10% для всех социально значимых товаров, в число которых входят, в частности, продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
6 октября, 13:42
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
