Набиуллина оценила изменение НДС в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Изменение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Это позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.
НДС в России планируется изменить до 22% с нынешних 20% с 1 января 2026 года. При этом сохранится ставка в 10% для всех социально значимых товаров, в число которых входят, в частности, продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.
