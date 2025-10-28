Рейтинг@Mail.ru
09:01 28.10.2025 (обновлено: 10:42 28.10.2025)
В России нашли новый способ получать вещества для рентгена
2025-10-28T09:01:00+03:00
2025-10-28T10:42:00+03:00
© iStock.com / vmРентгенолог, просматривающий результаты МРТ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Новый способ получения веществ для рентгеновских аппаратов, светящихся в темноте красок и "ускорителей" промышленных химических процессов создали специалисты ТГАСУ. Метод отличается от существующих простотой оборудования и возможностью масштабирования технологии до промышленного масштаба, сообщили в пресс-службе университета. Результаты исследования защищены патентом на территории РФ.
Способность веществ излучать свет в ответ на внешнее воздействие называется люминесценцией. Это явление широко используется в медицинской диагностике, химических и биологических исследованиях, а также для создания декоративных светящихся в темноте рисунков, маникюрных покрытий и тюнинга автомобилей, рассказали специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).
Натуральные красители - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На Урале получили из растений новые красители для медицины
23 октября, 07:00
Вещество-люминофор, способное "отдавать" полученную энергию в виде света, должно обладать определенной химической структурой. В составе современных люминофоров для различных применений входят атомы малораспространенных в земной коре элементов: например, гадолиний (Gd), европий (Eu) или тербий (Tb). Это один из факторов, которые значительно повышают стоимость элементов рентгеновских аппаратов и красок для общественных мест, рассказал директор научно-исследовательского института строительных материалов ТГАСУ Андрей Мостовщиков.
Специалисты вуза разработали и запатентовали новый способ получения компонентов люминесцентных красок на основе кислорода, молибдена (Mo) и ионов щелочноземельных металлов. Предлагаемый подход основан на использовании оборудования, которое есть в любой химической лаборатории и в большинстве промышленных комплексов.
«
"Мы помещаем порошок молибдена в специальную емкость, нагреваем в присутствии соединений других компонентов целевого вещества, и в определенный момент нагревания очень быстро происходит нужная нам реакция. При этом выход целевого продукта составляет не менее 95 процентов", — добавил Мостовщиков.
3D-печать дома - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Томске разработали "чернила" для печати прочных домов
10 сентября, 07:00
Для эффективности свечения люминофор должен использоваться в виде порошка, тогда как большинство этих веществ получается в монолитном виде. При использовании новой технологии продукт сразу же получается порошкообразным и не требует дальнейшего перетирания, подчеркнул ученый.
Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта ТГАСУ "Химия и инжениринг новых строительных материалов" программы "Приоритет-2030"
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
