В России нашли новый способ получать вещества для рентгена

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Новый способ получения веществ для рентгеновских аппаратов, светящихся в темноте красок и "ускорителей" промышленных химических процессов создали специалисты Новый способ получения веществ для рентгеновских аппаратов, светящихся в темноте красок и "ускорителей" промышленных химических процессов создали специалисты ТГАСУ . Метод отличается от существующих простотой оборудования и возможностью масштабирования технологии до промышленного масштаба, сообщили в пресс-службе университета. Результаты исследования защищены патентом на территории РФ.

Способность веществ излучать свет в ответ на внешнее воздействие называется люминесценцией. Это явление широко используется в медицинской диагностике, химических и биологических исследованиях, а также для создания декоративных светящихся в темноте рисунков, маникюрных покрытий и тюнинга автомобилей, рассказали специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

Вещество-люминофор, способное "отдавать" полученную энергию в виде света, должно обладать определенной химической структурой. В составе современных люминофоров для различных применений входят атомы малораспространенных в земной коре элементов: например, гадолиний (Gd), европий (Eu) или тербий (Tb). Это один из факторов, которые значительно повышают стоимость элементов рентгеновских аппаратов и красок для общественных мест, рассказал директор научно-исследовательского института строительных материалов ТГАСУ Андрей Мостовщиков.

Специалисты вуза разработали и запатентовали новый способ получения компонентов люминесцентных красок на основе кислорода, молибдена (Mo) и ионов щелочноземельных металлов. Предлагаемый подход основан на использовании оборудования, которое есть в любой химической лаборатории и в большинстве промышленных комплексов.

« "Мы помещаем порошок молибдена в специальную емкость, нагреваем в присутствии соединений других компонентов целевого вещества, и в определенный момент нагревания очень быстро происходит нужная нам реакция. При этом выход целевого продукта составляет не менее 95 процентов", — добавил Мостовщиков.

Для эффективности свечения люминофор должен использоваться в виде порошка, тогда как большинство этих веществ получается в монолитном виде. При использовании новой технологии продукт сразу же получается порошкообразным и не требует дальнейшего перетирания, подчеркнул ученый.