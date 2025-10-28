Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, заявил Лавров

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем данным обязательствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверения не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и глобальному доминированию" , - сказал министр в ходе третьей минской международной конференции по евразийской безопасности.
Страны НАТО, Евросоюза "в подавляющем большинстве отказываются признать объективный факт завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи", - указал Лавров.
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали. Не вина России и наших союзников, что за последние годы были подорваны, а затем и похоронены международные договоренности в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул он.
В Минске 28-29 октября проходит третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Среди участников третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности - делегации более 40 государств и семи международных организаций. В их числе министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.
