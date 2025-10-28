ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Иностранные наемники, действующие на стороне украинских войск, выполняют функции заградительных подразделений и не дают недавно мобилизованным украинцам покинуть позиции на константиновском участке фронта в ДНР, рассказал РИА Новости командир батальона Южного военного округа с позывным "Красноярск".

По словам комбата, перехваты радиопереговоров подтверждают, что иностранные наемники находятся на второй линии и контролируют действия украинских подразделений на передовой.

"Перехватываем радиопереговоры - иностранная речь. Они (наемники - ред.) находятся уже на второй линии. Они не дают "бусифицированному" (насильно мобилизованному - ред.) как раз покинуть свои позиции, любой ценой их сдерживают. Когда противник начинает отступать с передовых позиций, их (мобилизованных - ред.) всё равно назад пытаются загнать", - отметил "Красноярск".