ВСУ используют заградотряды из иностранных наемников в ДНР
ВСУ используют заградотряды из иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 28.10.2025
ВСУ используют заградотряды из иностранных наемников в ДНР
Иностранные наемники, действующие на стороне украинских войск, выполняют функции заградительных подразделений и не дают недавно мобилизованным украинцам... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T06:45:00+03:00
2025-10-28T06:45:00+03:00
2025-10-28T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
2025
ВСУ используют заградотряды из иностранных наемников в ДНР
Наемники ВСУ не дают мобилизованным покинуть позиции в ДНР
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Иностранные наемники, действующие на стороне украинских войск, выполняют функции заградительных подразделений и не дают недавно мобилизованным украинцам покинуть позиции на константиновском участке фронта в ДНР, рассказал РИА Новости командир батальона Южного военного округа с позывным "Красноярск".
"Это все (на первой линии обороны ВСУ
- ред.), кого мобилизовали недавно. Все, кого мы берем (в плен - ред.), поголовно говорят, что их насильно мобилизовали. И они максимум два месяца находятся на фронте", - сказал "Красноярск".
По словам комбата, перехваты радиопереговоров подтверждают, что иностранные наемники находятся на второй линии и контролируют действия украинских подразделений на передовой.
"Перехватываем радиопереговоры - иностранная речь. Они (наемники - ред.) находятся уже на второй линии. Они не дают "бусифицированному" (насильно мобилизованному - ред.) как раз покинуть свои позиции, любой ценой их сдерживают. Когда противник начинает отступать с передовых позиций, их (мобилизованных - ред.) всё равно назад пытаются загнать", - отметил "Красноярск".